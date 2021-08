Lange Wartezeiten auf der A8 – Bund will Stauzeiten am linken Brienzerseeufer reduzieren Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz zu langen Staus. Jetzt sollen Anpassungen an den Ampeln das Problem entschärfen.

Eine der Ampelanlagen auf der A8 zwischen Interlaken und Brienz. Foto: zvg

Auf der A8 am linken Brienzerseeufer sind die Staus zurzeit länger als erwartet. Das Bundesamt für Strassen (Astra) will Abhilfe schaffen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Zwischen Interlaken-Ost und Brienz sind Arbeiten für die Gesamterneuerung der A8 im Gang. Seit Ende Juni wird der Verkehr deshalb an drei Stellen einspurig geführt. Bei schönem Wetter bilden sich insbesondere von Interlaken her regelmässig Rückstaus mit einem Zeitverlust von 20 Minuten und mehr.

Laut Astra gibt es dafür mehrere Gründe. So gibt es auf dieser Strecke wie anderswo im Berner Oberland ein höheres Verkehrsaufkommen als in früheren Jahren. Wegen Corona werden offenbar bedeutend mehr Tagesausflüge mit dem Auto in die Berge unternommen.

Ein Grund für die Rückstaus ist aber auch das Verhalten mancher Verkehrsteilnehmer. Huscht ein Autofahrer nach dem Ende der Grünphase noch bei Rot hinterher, sorgt dies dafür, dass der Gegenverkehr nicht rechtzeitig losfahren kann.

Dasselbe Problem entsteht laut Astra durch Verkehrsteilnehmer, die sich durch die Aussicht auf die Landschaft oder die Baustelle ablenken lassen und sehr langsam fahren.

Ablenkung mit Folgen

Ablenkung sei auch ein Problem vor den Ampeln, schreibt das Bundesamt für Strassen. Immer wieder gebe es Autos, die trotz Grünphase nicht oder nur sehr zögerlich losfahren und so für grössere Lücken sorgen. Im dümmsten Fall führe das zum Abbruch der Grünphase, denn die Ampeln seien verkehrsabhängig.

Das Astra hat nun mehrere Massnahmen getroffen. So wurden die Steuerzeiten der Ampelanlagen optimiert. Auch wurde eine Ampelanlage installiert, die anstelle von Gelbblinken (wie bei Baustellen üblich) auf Grün schaltet. Das Grün soll zum zügigen Losfahren animieren. Weitere Optimierungen seien im Gang, schreibt das Astra.

Die aktuelle einspurige Verkehrsführung gilt noch bis Ende Oktober. Die Erneuerung der A8 wird 2023 abgeschlossen.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.