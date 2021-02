Fragen zur Steuererklärung? – «Bund»-Steuertelefon heute 15 bis 19 Uhr Heute von 15 bis 19 Uhr beantworten vier Berner Steuerfachleute unter 031 385 12 47 kostenlos Fragen zur Steuererklärung.

Die Frist für das Einreichen der Steuererklärung im Kanton Bern läuft am 15. März ab. Sind Sie noch unsicher, was Sie deklarieren müssen oder was Sie abziehen dürfen? Vier Berner Steuerexpertinnen und -experten geben heute Dienstag, 23. Februar, von 15 bis 19 Uhr am «Bund»-Steuertelefon unter der Nummer 031 385 12 47 kostenlos Auskunft: