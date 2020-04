Todesfälle falsch erfasst – Fehler in der Corona-Statistik – weil Ärzte am Fax festhalten Eine Tote war 109 statt 9 Jahre alt, ein Toter 87 statt 27: Der Bund muss in seiner Corona-Statistik Fehler korrigieren. Auch weil die Ärzte das neue elektronische Meldesystem verschmähen. Luca De Carli

Jeder Todesfall muss dem Bundesamt für Gesundheit gemeldet werden: Die Leiche eines Corona-Patienten wird im Universitätsspital Lausanne abgeholt. Foto: Keystone

Ist in der Schweiz erstmals ein Kind an Corona verstorben? Am letzten Samstag tauchte in der Todesfallstatistik des Bundesamts für Gesundheit (BAG) ein 9-jähriges Mädchen auf. Wenige Tage bevor der Bundesrat am Mittwoch definitiv entscheiden wird, ob und wie die Schulen ab dem 11. Mai wieder öffnen sollen.