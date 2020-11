Interkantonaler Finanzausgleich: Bern erhält mehr Geld – Bund korrigiert Berechnung zu Gunsten des Kantons Bern Für Bern kommts beim Finanzausgleich weniger schlimm als befürchtet: Der Bund hat die Berechnungen zu Gunsten des grössten Nehmerkantons korrigiert. Damit fällt ab 2022 voraussichtlich eine drohende Mehrbelastung von 125 Millionen Franken weg.

Hat Grund zum kurzen Aufatmen: Die Berner Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP). Foto: Christian Pfander

Der Schock bei der kantonalen Finanzdirektion sass tief, als Mitte Juni bekannt wurde, dass der Kanton Bern ab 2021 mehr als 200 Millionen Franken weniger aus dem interkantonalen Finanzausgleich erhalten solle. Zwar konnte dies grundsätztlich als positives Zeichen dafür gewertet werden, dass der Kanton wirtschaftlich leistungsfähiger geworden ist. Dennoch forderet die Kantonsregierung eine Korrektur bei der Berechnung: Aus ihrer Sicht beeinflusste nämlich ein einmaliger, ausserordentlicher Unernehmensgewinn die Berechnungsgrundlage und führte zu den geplanten tieferen Ausgleichszahlungen für Bern.

Die vom Regierungsrat in der Folge beantragte Korrektur hat der Bundesrat bei der definitiven Festlegung der Ausgleichszahlungem für das Jahr 2021 nun berücksichtigt, wie der Kanton Bern am Mittwoch mitteilte. Damit werde der genannte Sondereffekt «zumindest teilweise kompensiert».

Die bundesrätliche Korrektur in der Höhe von 28 Millionen kompensiert laut der Mitteilung indessen nur einen Teil der durch den Sondereffekt entstandenen Reduktion der Ausgleichszahlungen. Der Kanton Bern verliert für 2021 insgesamt 185 Millionen, bleibt aber nach absoluten Zahlen grösster Nehmerkanton.

Volle Kompensation ab 2022 in Aussicht

Erfreut zeigt sich die Berner Regierung darob, dass der Bundesrat eine Anpassung der Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich in Aussicht stellt. Dieser sollte zumindest in den Jahren 2022 und 2023 zu einer vollumfänglichen Kompensation führen. Man gehe davon aus, dass diese Änderung rechtzeitig in Kraft trete. Für die Jahre 2022 und 2023 hatte die Kantonsregierung Mindererträge im Ressourcenausgleich von jährlich 125 Millionen Franken befürchtet.

Der Sondereffekt, der zunächst zur für den Kanton Bern folgenreichen Berechnung geführt hatte, betrifft laut der Mitteilung vom Mittwoch den einmaligen Gewinn einer internationalen Firmengruppe in der Höhe von 2,2 Milliarden Franken im Jahr 2017. Als Folge schwollen die Gewinne der ordentlich besteuerten juristischen Personen des Kantons Bern gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent an. Dieser Sondereffekt hat für den Kanton Bern die genannten Mindererträge im Ressourcenausgleich im dreistelligen Millionenbereich zur Folge.

Vom einmaligen Firmengewinn von 2,2 Milliarden Franken konnten auf kantonaler Ebene allerdings nur 60 Millionen Franken besteuert werden – 12,4 Millionen davon im Kanton Bern. Daraus floss lediglich ein Steuerertrag von 4 Millionen in die Staatskasse. Die Berner Regierung verlangte deshalb bei der Kantonalen Finanzdirektorenkonferenz eine Korrektur der Bemessungsgrundlagen.

SDA/awb