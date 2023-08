Konfliktzone Botschaftsviertel – Bund genehmigt Armeepräsenz vor Botschaften in Bern Zwanzig Soldaten sollen die Polizei beim Botschaftsschutz unterstützen. Anwohnende der russischen Botschaft sind verärgert. Sie wollen erneut intervenieren. Bernhard Ott

Die Präsenz der Armee vor den Botschaften wird verstärkt – offiziell zwar nicht als «Assistenzdienst», wie auf diesem Bild aus früheren Jahren, sondern zum «Kompetenzerhalt» der Truppe. Foto: Adrian Moser

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat der Bund das Schutzniveau für die Botschaften stetig erhöht. Die zusätzlichen Bewachungsaufträge bringen den Botschaftsschutz der Kantonspolizei Bern ans Limit. Im Frühling hat die Polizei erstmals einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, auf dessen Unterstützung sie «voraussichtlich» auch im nächsten Jahr angewiesen sein wird, wie eine Sprecherin festhält. Und sie hat die Armee um Unterstützung gebeten, wie diese Zeitung berichtete.

Dem Ersuchen ist der Bundesrat nun nachgekommen und stellt der Berner Kantonspolizei von 2024 bis 2027 zwanzig Soldaten für den Botschaftsschutz zur Verfügung, wie aus einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements (VBS) hervorgeht. Der Einsatz könnte aber auch früher beginnen. «Ob und inwiefern diese Unterstützung bereits im laufenden Jahr zum Tragen kommt, ist Gegenstand von Abklärungen», schreibt die Kantonspolizei.

«Verdeckter Assistenzdienst»?

Hilfseinsätze der Armee von über drei Wochen Dauer müssen vom Parlament genehmigt werden. Im aktuellen Fall konnte der Bundesrat aber allein entscheiden, weil es sich nicht um einen «Assistenzdienst» handelt, sondern um einen Einsatz «zum Kompetenzerhalt» der Truppe, wie der Präsident der ständerätlichen Sicherheitskommission, Werner Salzmann (SVP), erläutert. Umfang und Dauer solcher Einsätze seien gesetzlich nicht begrenzt. «Es wäre hingegen unzulässig, unter der Prämisse Kompetenzerhalt einen verdeckten Assistenzdienst am Parlament vorbei zu beschliessen», sagt Salzmann.

Unter dem Label «Kompetenzerhalt» stehen laut Kantonspolizei bereits seit einigen Jahren 14 Angehörige der Armee beim Botschaftsschutz im Einsatz. Die nun genehmigten 20 Soldaten entsprechen demnach einer Erhöhung um 6 Personen.

Politisch wurde der «Assistenzdienst» der Armee vor den Botschaften Mitte der 2010er-Jahre beendet. Damals hatte die Sicherheitskommission des Nationalrats den Botschaftsschutz zur «zivilen Aufgabe» erklärt. Mit dem Ukraine-Krieg hat sich die Situation aber verändert.

Der schwarze Zaun entlang der Mauer der russischen Botschaft am Elfenauweg in Bern. Unklar bleiben Sinn und Zweck der elektronischen Anlagen hinter dem Zaun. Foto: Raphael Moser

Vor allem die Bewachung der russischen Vertretung in der Elfenau ist personalintensiv. Die Errichtung eines schwarzen Zauns samt Stacheldraht entlang der Begrenzungsmauer der Botschaft am Elfenauweg hat es der Polizei erlaubt, wenigstens eines der vielen Wachhäuschen im Botschaftsquartier wieder zu entfernen. In der «Sicherheitszone» zwischen der Botschaftsmauer und dem Zaun befinden sich allerdings Kameras und elektrische Installationen, die den Unmut der Anwohnenden wecken. Laut Kantonspolizei soll es sich dabei aber nicht um Abhöranlagen handeln.

Studierende zählen Autos

Nicht nur die baulichen Massnahmen und die Verstärkung des Botschaftsschutzes verärgerten die Anwohnenden, die sich Anfang Jahr beim Aussendepartement (EDA) beschwerten. Auch die «rücksichtslose Fahrweise» des Personals der russischen Botschaft wurde kritisiert. Nach einer Intervention des EDA bei der Botschaft hat sich die Fahrweise der Russen tendenziell verbessert.

Trotzdem wird die Gruppe, die laut eigenen Angaben am Wachsen ist, demnächst eine weitere Eingabe machen, wie ein Sprecher sagt. Die Anwohnenden wollen wegen des «menschenverachtenden Umgangs Russlands mit der Meinungsfreiheit» anonym bleiben.

Grund der Eingabe ist unter anderem das Resultat einer Verkehrszählung, welche die Gruppe durch von ihr engagierte Studierende an sechs Tagen Ende Mai durchführen liess. Diese hat ergeben, dass rund 58 Prozent der 956 gezählten Fahrzeuge russischer Provenienz waren. Dabei sei die russische Gesandtschaft nur eine von acht diplomatischen Vertretungen im Perimeter, darunter auch die vergleichsweise grosse deutsche Botschaft, sagt der Sprecher der Anwohnenden.

Autos mit russischen CD-Nummern parkieren auf öffentlichen Parkplätzen vor der Botschaft. Weit über die Hälfte des Verkehrs im Quartier gehe auf die russische Botschaft zurück, monieren Anwohnende. Foto: Raphael Moser

Auffallend dabei sei, dass nicht nur Fahrzeuge mit russischen CD-Nummern, sondern vermehrt auch solche mit Berner Nummernschildern regelmässig zur Botschaft fahren würden. «Mindestens ein Dutzend Fahrzeuge verkehren ohne CD-Registrierung», sagt der Sprecher.

Die Anwohnenden sind überzeugt, dass es sich dabei auch um einen Teil der rund 70 Spione handelt, die der Nachrichtendienst des Bundes in den russischen Vertretungen von Bern und Genf identifiziert hat. In der Eingabe verlangen sie vom EDA unter anderem eine permanente Überprüfung des Fahrzeugparks der Botschaft und eine Ausweisung der als Spione identifizierten Personen.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Bernhard Ott ist Redaktor im Ressort Bern. Er ist Germanist und Historiker, schreibt über Politik und Gesellschaft und führt Samstagsinterviews durch. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.