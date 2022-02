Wieder vier Gegentore – Buhrufe – der FC Thun verliert den Anschluss Die Oberländer bleiben nach dem Spiel in Aarau auch gegen Winterthur ohne Zähler. Gleich mit 2:4 müssen sie sich gegen die besseren Zürcher geschlagen geben. Peter Berger

Doppeltorschütze Roberto Alves erzielt das 2:1 für Winterthur. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Die Geduld des Thuner Anhangs – trotz aufgehobenen Corona-Massnahmen kamen erneut bloss 2000 Zuschauer – schwindet. Nach der dritten Niederlage im vierten Pflichtspiel 2022 gab es Buhrufe von den Rängen. Grottenschlecht war der Auftritt der Oberländer nicht, aber letztlich wie am vergangenen Sonntag in Aarau (0:2) ungenügend. Deshalb sind bloss acht Tage nach dem 3:4 gegen Lugano nicht nur die Cup-, sondern auch die Aufstiegsträume verblasst.

Winterthur liegt als momentaner Leader neun und das zweitplatzierte Aarau, zumindest bis am Samstag, acht Punkte voraus. Holt das Team von Carlos Bernegger am Dienstag in der Nachtragspartie in Schaffhausen und am Freitag in Yverdon nicht zwei Siege, wird die Situation noch ungemütlicher. Schon jetzt lässt sich festhalten, dass das Abwehrverhalten nicht für die Super League taugt. Inklusive des Cupviertelfinals kassierten die Thuner in diesem Jahr in vier Partien zehn Gegentore.

Elan schnell verflogen

Nach der Niederlage in Aarau hätte im nächsten Spitzenspiel Zählbares resultieren sollen. Entsprechend starteten die Oberländer in die Partie. Bereits in der zweiten Minute standen Marco Bürki und Grégory Karlen dem Führungstreffer nahe. Nach einer Viertelstunde war der Angriffselan der Gastgeber indes bereits verflogen. Winterthur übernahm immer mehr die Kontrolle. Mit dem Ausgleich kurz vor der Pause belohnten sich die Zürcher auch. Nach dem Seitenwechsel waren sie dann deutlich gefährlicher. Speziell über die rechte Seite hatten sie Vorteile. Noël Wetz, der für den gesperrten Pascal Schüpbach auflief, fehlte die Spielpraxis, auch weil er unter Bernegger kaum mehr spielt. «Wir müssen über die Seiten besser verteidigen und auch in der Mitte konsequenter bewachen», meinte Marco Bürki. Der FCT-Captain hatte im Vorfeld noch Optimismus versprüht, jetzt gab er offen zu: «Wir erhalten zu viele Tore. Dabei wäre das Wichtigste, dass wir zu null spielen würden.»

Bernegger gefordert

Auch Bürki sah beim 1:1 durch Roberto Alves nicht gut aus. Beim 1:2 standen die Gastgeber erneut nur Spalier, beim dritten Gegentreffer fehlte die Gegenwehr noch mehr. Trainer Carlos Bernegger ist nun gefordert. Unter ihm waren die Thuner nach seinem Antritt im Herbst 2020 noch in 14 Partien ohne Niederlage geblieben. Diese Saison fehlt die Konstanz vollständig. Neun Niederlagen in 21 Partien sind zu viel. 33 Gegentore inakzeptabel. Auch im Angriff muss Bernegger Lösungen finden. Der FC Thun ist nicht für überstürzte Trainerentlassungen bekannt, aber auch der argentinisch-schweizerische Doppelbürger wird letztlich an den Resultaten gemessen. Und diese sind aktuell ungenügend.

Nutzlose Premiere

So blieb auch das 1:0-Führungstor von Kenan Fatkic wertlos. Der Penalty hatte Premierenstatus: Das 1:0 war das erste Tor des FC Thun im dritten Duell gegen Winterthur in dieser Saison. Für die Zürcher war es der erste Gegentreffer im vierten Spiel des Jahres sowie unter Alex Frei. Zudem war es das erste Saisongoal für Fatkic – alles Randnotizen.

Peter Berger ist Sportredaktor. Mehr Infos

