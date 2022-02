FDP knapp vor SVP – Bürgerliche schwingen im HIV-Grossratsrating obenaus Der bernische Handels- und Industrieverein hat zum 18. Mal das Abstimmungsverhalten der Grossratsmitglieder bei Wirtschaftsthemen ausgewertet.

Die besten Noten bekamen FDP, SVP, EDU und die Mitte-Partei. Foto: Nicole Philipp

Die bürgerlichen Grossratsmitglieder stimmen aus Sicht des bernischen Handels- und Industrievereins (HIV) nach wie vor am meisten im Sinne der Wirtschaft ab. Das zeigen die Ergebnisse des Grossratsratings, das der HIV am Donnerstag präsentierte.

Die Bewertungsgrundlage bildeten 23 Geschäfte, die im Jahr 2021 im Grossen Rat beraten wurden. Der HIV beurteilte, welche Effekte sie aus seiner Sicht auf die Wirtschaft haben.

Erneut bekamen SVP, FDP, EDU und die Mitte-Partei die besten Noten. Im Langzeitvergleich seit dem ersten Rating 2003/04 liegt neuerdings die FDP knapp vor der SVP an der Spitze, gefolgt von EDU und der Mitte. Im Mittelfeld liegen weiterhin Grünliberale und EVP. Grüne, SP und der PSA finden sich am Ende der Tabelle.

Bei der Analyse der Resultate nach Wahlkreise fiel dem HIV vor allem die grosse Diskrepanz zwischen dem Wahlkreis Stadt Bern und den acht übrigen Wahlkreisen auf. Während letztere mit Werten zwischen 4.2 und 4.9 genügend bis gut abschnitten, bildete der Wahlkreis Stadt Bern mit einem Durchschnittswert von 3.6 das Schlusslicht.

SDA/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.