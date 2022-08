Wege aus der Energiekrise – Bürgerliche fordern Bau von zwei Solarkraftwerken mit Notrecht Bei der Strombeschaffung gibt es fast keine Tabus mehr, weder für den Schutz der Natur noch für die Bundeskasse. Allein die Notwasserreserve kostet über eine halbe Milliarde Franken. Arthur Rutishauser

Im Wallis soll per Notrecht das grösste Solarkraftwerk der Schweiz entstehen. Foto: PD

Die Energiekrise macht Projekte möglich, die noch vor kurzem undenkbar schienen. In der Gemeinde Grengiols VS (im Saflischtal auf über 2000 Metern Höhe) soll ein riesiges Solarkraftwerk mit einer Fläche von fünf Quadratkilometern entstehen, in Gondo VS ein kleineres. Angesichts der Energiekrise will der Walliser Mitte-Ständerat Beat Rieder den Projekten jetzt zum Durchbruch verhelfen. «Das Projekt Grengiols-Solar könnte sofort realisiert werden und würde eine zusätzliche Leistung von einer Terawattstunde bringen, das kleinere Projekt Gondo-Solar hätte mit 23 Gigawattstunden einen Pioniercharakter.»