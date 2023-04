Evakuierung ab Frühsommer möglich – Bündner Bergdorf Brienz droht Bergsturz Das Dorf in der Gemeinde Albula muss womöglich noch diesen Sommer evakuiert werden. Ein Teil des rutschenden Berges bewegt sich immer schneller.

Ein Stein aus dem «Brienzer Rutsch» vor dem Dorf. Die seit Jahrzehnten bekannte Bewegung hat am Berg wie im Dorf in den letzten Jahren zugenommen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das seit Jahren von einem Bergsturz bedrohte Bündner Bergdorf Brienz/Brinzauls muss sich auf eine Evakuierung einstellen. Laut den Gemeindebehörden kann ein Ereignis noch in diesem Jahr nicht ausgeschlossen werden.

Ein Teil des über dem Dorf im Albulatal rutschendem Berges bewegt sich immer schneller, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Ein Bergsturz könnte sich ab dem Frühsommer ereignen. Gemäss Fachleuten sollte sich das Ereignis über Wochen ankündigen, sodass «ausreichend Zeit bleibt, um das Dorf geordnet zu evakuieren».

«Der Gemeindeführungsstab hat am Montag beschlossen die Pläne für eine allfällige Evakuierung wiederaufzunehmen und an die aktuellen Verhältnisse anzupassen», erklärte Christian Gartmann, Mediensprecher der Gemeinde, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Gemeinde will die Bevölkerung am 13. April über die angepassten Pläne informieren.

Blick auf das Dorf und den «Brienzer Rutsch», aufgenommen am Montag, 20. September 2021, in Brienz-Brinzauls. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.