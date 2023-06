Neuer Kunstort in Berns Westen – Bümpliz, das Quartier der Ankommenden Mitten in der Fussgängerzone von Bümpliz hat die Art-Nachlassstiftung einen Kunstraum eröffnet. Hier treffen ältere Werke auf eine junge Generation – und Kunst auf das Quartier. Xymna Engel

«Wir möchten nicht nur ein Ort für die Kunstszene sein, sondern auch für das Quartier», sagt Kurator Sebastian Winkler. Foto: Christian Pfander

Warum sind Sie nach Bümpliz gekommen? Wo haben Sie vorher gelebt? Was hat sich für Sie hier verändert? Wer den neuen Kunstraum der Art-Nachlassstiftung in Bern Bümpliz besucht, kann nicht nur in das Leben und Schaffen von sechs Künstlerinnen und Künstlern eintauchen, sondern anhand eines Fragebogens auch von seiner eigenen Biografie erzählen.