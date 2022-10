Warum keine Information für Tänzerinnen?

In der heutigen Compagnie ist die Hälfte der Mitglieder neu. Sie wussten durch die fehlende Information nicht, was für mögliche Gefahren in der Tanzsparte existieren. War es wirklich richtig, die Öffentlichkeit nicht zu informieren?

Florian Scholz: Der Probeleiter war schon im Frühjahr 2021 für vier Monate von seiner Aufgabe freigestellt. Damals haben wir sofort reagiert. Aber wie sei es möglich, jemanden wieder einzugliedern in den Betrieb, und ihm gleichzeitig ein Etikett aufzukleben? Es sei ausgeschlossen, dass man dem Probenleiter zutraue, eine zweite Chance gut zu bewältigen und gleichzeitig alle anderen im Unternehmen informiere.

Isabelle Bischof: Alle neu eintretenden Tänzerinnen und Tänzer werden informiert über den Code of Conduct und zu der Wortwahl etc. sensibilisiert. Acht oder neun Mitarbeitende waren in die Aufarbeitung involviert, es fanden viele Gespräche statt. Es gab keinerlei Hinweise auf weiteres Missverhalten des Probenleiters.