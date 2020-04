Bund-Serie: Alltag im Ausnahmezustand – Bücher und Filme sind auch Nahrung Im Gefängnis wurde ihm der Zugang zu Büchern verwehrt. Während der Corona-Krise ist es gerade auch die Lektüre, die Sergio Ferraris Tage erfüllt. Simone Olivia Klemenz

In das Buch «Das Labyrinth der Lichter» von Carlos Ruiz Zafón vertieft: Journalist und Autor Sergio Ferrari. Foto: Adrian Moser

«Es geht uns gut. Meine Frau und ich haben in den letzten Wochen unseren Rhythmus beibehalten: Sie hilft einmal pro Woche ihrer Mutter in Bolligen, ich bin immer zu Hause. Es überrascht mich, wie gefragt unser neues Buch «Ni fous, ni morts» ist – ein Kollektivwerk, in dem wir ehemaligen politischen Gefangenen auf unsere Zeit im Gefängnis zurückblicken. Obwohl wir alle Vernissagen absagen mussten, sind schon viele Buchbestellungen eingegangen. Das zeigt mir, dass die Leute momentan Zeit und Lust am Lesen finden – gerade auch an Themen, die nichts mit dem Virus zu tun haben.