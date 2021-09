Muri knabbert Reserven an – Budget mit Defizit von über zwei Millionen Franken Der Rückgang bei den Steuererträgen hält sich in Grenzen. Das Defizit im Budget 2022 ist dadurch weniger gross als im Vorläuferbudget. db

Die Gemeindeverwaltung von Muri. Raphael Moser (Archiv)

Die Gemeinde Muri rechnet im Allgemeinen Haushalt für 2022 mit einem Aufwandüberschuss von 2,2 Millionen Franken. Dieses Defizit, das gut einem halben Steueranlagezehntel entspricht, soll über die bestehenden Reserven finanziert werden, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte. Der Gemeinderat hat das Budget zuhanden des Grossen Gemeinderates verabschiedet. Er hält an der bisherigen Steueranlage von 1,14 fest. Dank der hohen Reserven von zehn Steueranlagezehnteln – gebildet aus Ertragsüberschüssen aus den Vorjahren – könne das Minus ohne Veränderung der Steueranlage getragen werden.

Im Vergleich zum Budget 2021 sei der im kommenden Jahr erwartete Aufwandüberschuss um 1,7 Millionen Franken geringer. Der Hauptgrund liege darin, dass die im letzten Jahr erwarteten Rückgänge im Steuerertrag wegen Corona doch nicht so hoch ausfallen sollten, wie damals angenommen. Auf der anderen Seite seien auch leicht höhere Beträge beim Personal- und Sachaufwand in die Budgetierung aufgenommen worden. Ebenso werde für das kommende Jahr eine leichte Erhöhung der Leistungen an die kantonalen Finanz- und Lastenausgleiche erwartet. Diese seien insgesamt mit 32,4 Millionen Franken budgetiert und entsprächen 65 Prozent der Gesamtsteuereinnahmen.

Finanzhaushalt sollte sich erholen

Der Investitionsplan von Muri sieht für die Jahre 2021 bis 2026 Nettoinvestitionen von total 69,5 Millionen Franken vor (Vorjahr 73,3), was einem jährlichen Durchschnitt von etwas über 11 Millionen entspricht. Die grossen Projekte betreffen gemäss Mitteilung die Sanierungen verschiedener Schulanlagen sowie des Gemeindehauses. Die Finanzplanung 2021 bis 2026 zeige auf, dass bei gleichbleibender Steueranlage auch im Jahr 2023 noch eine Unterdeckung von 1,3 Millionen Franken zu erwarten sei, während ab 2024 und den Folgejahren mit nahezu ausgeglichenen Ergebnissen im Finanzhaushalt gerechnet werden könne, weil sich dieser bis dahin von den Corona-Auswirkungen erholt haben sollte.

Gemäss den Planungen werden in den kommenden Jahren die hohen anstehenden Investitionen die Schuldenentwicklung belasten, wie die Gemeinde schreibt. Es bestehe nach wie vor ein Zielkonflikt, dass mittelfristig (ohne die von den Corona-Auswirkungen geprägten Jahre 2021 bis 2023) genügend Mittel für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zur Verfügung stehen, jedoch die Schulden aufgrund der anstehenden grossen Sanierungsinvestitionen ansteigen. Der Gemeinderat sei sich dieser Problematik bewusst, wolle aber an den geplanten Sanierungen festhalten. Er werde sich in den nächsten Jahren mit der Schuldensituation auseinandersetzen und weitergehende Lösungsansätze diskutieren.

