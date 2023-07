Ferienbetreuung Münchenbuchsee – Buchsi ist wieder reif für die Ferieninsel Die Gemeinde nimmt einen neuen Anlauf für die Ferieninsel. Die Voraussetzungen sind anders als beim ersten, gescheiterten Versuch. Hans Ulrich Schaad

Münchenbuchsee will das Betreuungsangebot ausbauen. Foto: Christian Pfander

Der Pilotversuch für ein Betreuungsangebot während der Ferien entwickelte sich zum Flop. Ende 2016 war er nach nur drei Jahren wieder vorbei. Das Interesse an der Ferieninsel in Münchenbuchsee war so gering, dass mehrere Module mangels Anmeldungen ausgefallen sind. Obwohl die Gemeinde breit Werbung machte und das Bedürfnis an diesem Angebot eigentlich unbestritten war. Für viele Eltern oder Alleinerziehende ist es schwierig, die Betreuung ihrer Kinder während der 13 Wochen Schulferien abzudecken.