Von einem Ehepaar inszeniert? – Brutaler Überfall auf eine Schwangere Ein Ehepaar wird angeklagt, Schläger engagiert zu haben, die eine Schwangere verprügelten. Die beiden stehen vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Cornelia Leuenberger

Die schwangere Frau wurde mit Fäusten und Tritten traktiert. Foto: Frank May (Symbolbild)

Bei einer jungen schwangeren Frau klingelt es. Draussen stehen zwei Unbekannte. Obwohl sie ein «ungutes Gefühl» hat, wie sie später vor Gericht aussagt, geht sie nach unten und öffnet die Tür. Daraufhin packt sie einer der beiden am Arm, richtet einen Taser auf ihren Bauch, zerrt sie in den Kellereingang und traktiert die unterdessen am Boden Liegende mit Schlägen und Tritten gegen Gesicht, Brustkorb, Bauch, Rücken, bis er sagt: «Es ist weg.» Das war ziemlich genau vor zwei Jahren.