Kein Export in EU – Brüssel akzeptiert den Schweizer Medtech-Deal mit Deutschland nicht Keine guten Nachrichten für Medizinaltechnik-Hersteller in der Schweiz. Die EU-Kommission betrachtet das neue Abkommen mit Deutschland als nicht regelkonform.

Auch die EU schaut bei Schweizer Medizinalprodukten ganz genau hin: Ein Angestellter kontrolliert die Qualität einer Knochensäge. Foto: Gaetan Bally / Keystone

Für ein paar Tage sah es gut aus für die hiesigen Hersteller von Medizinalprodukten: Nach dem Aus des Rahmenabkommens waren sie beim Export mit Problemen konfrontiert, am Mittwoch dieser Woche kam dann eine erste Lösungen mit Deutschland. Die Bundesländern beschlossen, dass die bisherigen Zertifikate auch nach dem Aus gültig sind. Der EU passt der Deal aber nicht.

Für die EU-Kommission ist der Import von in der Schweiz zertifizierten Medtech-Produkten nach Deutschland nicht regelkonform. Das sagte ein Sprecher in Brüssel nur zwei Tage nach dem Beschluss der Deutschen. Die EU-Kommission gab bekannt, sie habe sich bei den deutschen Behörden darüber informiert, dass Deutschland trotz Nicht-Aktualisierung des Abkommens über technische Handelshemmnisse (MRA) während einer Übergangsfrist den Import von in der Schweiz zertifizierten Medizinprodukten akzeptiere und sieht darin ein Problem.

Worum geht es eigentlich? Infos einblenden Die Medtech-Branche war die erste Leidtragende nach dem Ende der Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Die EU-Kommission hatte die nationalen Behörden am 26. Mai 2021 angewiesen, selbst bestehende Zertifikate von der Schweizer Zertifizierungsstelle SQS rückwirkend nicht mehr anzuerkennen. Diese sind nötig, um etwa Blutdruckmessgeräte, Verbandsmaterial oder andere Medizinalprodukte in der EU zu verkaufen. Betroffen sind 54 Schweizer Hersteller, in erster Linie kleinere und mittelgrosse Unternehmen ohne Niederlassung in der EU.

Beim Abkommen handle es sich aber lediglich um den Entwurf eines Briefes einer Arbeitsgruppe der Bundesländer. «Unseren Informationen zufolge ist es kein bindender Brief», sagte der Chef-Sprecher der EU-Kommission weiter. Konkret gehe es darin um eine Interpretation der aktuell gültigen Regeln. Diese Interpretation entspreche aber nicht der Position der EU-Kommission, die klar sei. Wegen der Nicht-Aktualisierung des MRA seien seit dem 26. Mai 2021 nur noch Medtech-Produkte aus der Schweiz zugelassen, die in einem EU-Land zertifiziert seien, machte der Sprecher deutlich.

Man bleibe wegen dieser Angelegenheit weiter mit den deutschen Behörden in Kontakt, «um eine gemeinsame Interpretation der EU-Regeln» zu gewährleisten. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit scheint also noch nicht gesprochen.

