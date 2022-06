Aareübergang bei Münsingen – Brücke muss noch einen Sommer überstehen Der Stahl verteuerte und verzögerte den Neubau – nun wird die Schützenfahrbrücke bei der Badi Münsingen im Herbst endlich ersetzt. Johannes Reichen

Die Schützenfahrbrücke: Auf einer Tafel am Pfeiler werden die Hochwasser der letzten Jahre angezeigt. Foto: Christian Pfander

Zwei Meter. So gross muss in diesem Sommer der Abstand zwischen dem Aarewasser und der Unterkante der Schützenfahrbrücke sein. Steigt der Fluss zu stark an und wird diese Differenz unterschritten, muss die Brücke gesperrt werden. «Ein mitgerissener Baum muss noch unter der Brücke hindurchpassen», sagt die Münsinger Gemeinderätin Thekla Huber (SP). Ansonsten drohe der Brücke Gefahr.