Die nächste Schweizer Medaille – Mathilde Gremaud springt zu Bronze

Olympia: Big Air – Mathilde Gremaud springt zu Bronze Mathilde Gremaud hat schon ihre erste Medaillenchance genützt. Die Freestylerin gewinnt bei der olympischen Premiere des Big-Air-Wettbewerbs Bronze.

An ihrem 22. Geburtstag holt sie schon die zweite Olympiamedaille ihrer Karriere. Mathilde Gremaud belegt Platz 3 im Big Air . Foto: Matt Slocum (Keystone)

Mathilde Gremaud merkte schon im ersten Run, dass es auf der Anlage von Shougang, wo einst eines der grössten chinesischen Stahlwerke betrieben wurde, ein guter Tag werden kann. 89,25 Punkte liess sich die Freiburgerin notieren, was für Platz 4 reichte. Nur ein Punkt fehlte damit zu einem Medaillenplatz. Noch besser verlief dann der zweite Run. 93,25 Punkte bedeuteten eine weitere Steigerung und damit war klar, dass sie bis zuletzt um die Medaillen würde kämpfen können. Die 2 besten der 3 Finalsprünge ergeben die Gesamtklassierung.

Im Zwischenklassement belegte Gremaud damit Rang 2, hauchdünn sogar vor Chinas Superstar Eileen Gu. In Führung lag deutlich die Frazösin Tess Ledeux, der zwei wunderbare Runs gelungen waren. Gremauds Reserve auf Platz 4 betrug komfortable acht Punkte.

Schon bei ihrem letzten Run wusste Gremaud, dass sie Edelmetall auf sicher hat. Und rasch wurde klar, dass es Bronze ist, weil sie den Sprung nicht stand. So wurde es Bronze hinter Gu, die sich noch Gold sicherte und Ledeux.

Eine Medaille zum Geburtstag

Die 22-jährige Freiburgerin machte sich damit das schönste Geschenk gleich selber. Am Wettkampftag feierte sie ihren 22. Geburtstag. Mit dieser Weltklasseperformance bestätigte sie, dass sie im Big Air eine Macht ist. Bei den X-Games, der jährlichen Referenzveranstaltung nahm sie fünfmal teil und beendete alle Rennen auf dem Podest - dreimal siegte sie.

Gremaud und Sarah Hoefflin, die unter den 12 Finalteilnehmerinnen nach einem gelungenen ersten und dritten Run den ausgezeichneten 6. Rang belegte, haben am kommenden Montag eine zweite Medaillenchance. Und an den Slopestyle-Wettkampf haben beide beste Erinnerungen. Vor vier Jahren feierten sie in Pyeongchang einen Doppelsieg: Höfflin siegte damals in Südkorea vor Gremaud.

