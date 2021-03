Umstrittene Vorlage – Britisches Unterhaus stimmt für neues Polizeigesetz Trotz Protesten und heftiger Kritik aus der Opposition unterstützt das House of Commons in London den Gesetzesentwurf der Regierung. Damit hat dieser die erste Hürde im Parlament genommen.

Die Debatte und Abstimmung im Unterhaus wird von Protesten mitten in London begleitet. Foto: Kirsty O’Connor (AP/PA/Keystone/16. März 2021)

Das britische Unterhaus in London stimmte am Dienstagabend in zweiter Lesung mehrheitlich für das neue Polizeigesetz (Police, Crime, Sentencing and Courts Bill) der Regierung. Der Gesetzentwurf hat damit seine erste Hürde im Parlament genommen.

Er sieht unter anderem vor, dass auch friedliche Demonstrationen künftig von der Polizei stärker als bisher eingeschränkt werden dürfen, wenn sie wegen Lärms oder aus anderen Gründen beispielsweise «die Öffentlichkeit einschüchtern» oder «schweres Missbehagen» auslösen. Oppositionsabgeordnete hatten das Gesetz als Ausdruck eines «Hangs zum Autoritarismus» der Regierung kritisiert. Hunderte Menschen hatten am Montagabend dagegen vor dem Parlamentsgebäude in London demonstriert.

Das Gesetzesvorhaben kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Polizei wegen ihres harten Einsatzes bei einer Mahnwache am Wochenende schwer in der Kritik steht. Beamte hatten am Samstagabend bei einer nicht genehmigten Versammlung zum Gedenken an die auf ihrem Nachhauseweg entführte und getötete Sarah Everard in London unter Berufung auf die Corona-Massnahmen hart eingegriffen und mehrere Menschen festgenommen. Doch die Bilder von mit Gewalt abgeführten und zu Boden gerungenen Frauen führten zu heftiger Kritik an der Polizei. (Lesen Sie dazu: Ein Fall für Cressida Dick).

Bei der Mahnwache für die ermordete Sarah E. kam es am letzten Samstag zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Besucherinnen der Gedenkstätte. Video: AP/Deborah Hermanns

Die Begründung der Innenministerin

Innenministerin Priti Patel hatte das Gesetzesvorhaben am Montag jedoch verteidigt. «Wir haben in den vergangenen Jahren erhebliche Veränderungen in Protest-Taktiken gesehen, wobei Demonstranten Schlupflöcher im Gesetz ausgenutzt haben, die zu einem unverhältnismässigen Mass an Behinderungen geführt haben», so die konservative Politikerin. Sie bezog sich damit unter anderem auf Proteste der Umweltbewegung Extinction Rebellion.

Für Kritik sorgte auch der Plan, die Höchststrafe für das Beschädigen von Denkmälern auf bis zu zehn Jahre zu erhöhen. Im vergangenen Sommer hatten Demonstranten der Black-Lives-Matter-Bewegung beispielsweise die Statue eines Sklavenhändlers und lokalen Wohltäters in Bristol gestürzt.

Innenministerin Priti Patel erklärt ihren Standpunkt im Londoner House of Commons. Foto: Jessica Taylor (AFP/15. März 2021)

SDA/fal