Am Tag vor dem Moutier-Entscheid – Kanton Bern verschickte brisantes Papier Offenbar gibt es eine vertrauliche Liste, die der Kanton Bern dem Bund übergeben hat. Erneut gibt es Zweifel an der Richtigkeit des Stimmregisters der Gemeinde Moutier. Wiederholt sich die Geschichte? Dölf Barben

Aufgekratzte Stimmung am Tag vor der schicksalshaften Abstimmung in Moutier. Adrian Moser

Gibt es vor der Abstimmung von morgen Sonntag über einen allfälligen Kantonswechsel des (noch) bernjurassischen Städtchens Moutier erneut Zweifel an der Rechtmässigkeit des Stimmregisters? Die Zeitung «Blick» berichtet heute Samstag gross über einen vertraulichen Brief, den der Regierungsrat des Kantons Bern den eidgenössischen Behörden zukommen liess. Das Schreiben enthalte eine Liste mit gegen hundert Personen, «bei denen es klare Anzeichen dafür gibt, dass sie sich nur in Moutier registriert haben, um die Abstimmung zu beeinflussen». So ist es im Artikel formuliert. Bestätigt ist lediglich die Existenz des Schreibens und dass es sich um ein Antwortschreiben handle, das ans eidgenössische Justizdepartement gerichtet war. Zum Inhalt des Briefs haben die bernischen Behörden nichts gesagt.

Christian Kräuchi, Sprecher der bernischen Kantonsregierung, wiederholt dies am Samstagmorgen auf Anfrage gegenüber dem «Bund». Den Brief gebe es, sagt er. Über den Inhalt gebe er keine Auskunft. Das Schreiben sei als vertraulich klassifiziert. Kräuchi sagt auch nicht, wann es abgeschickt wurde – ob es sich also um eine ganz aktuelle Angelegenheit handle oder um eine, die schon länger zurückliegt.

Zweiter Versuch

Im «Blick»-Artikel wird berichtet über «Verdachtsfälle». Dabei gehe es um Personen aus verschiedenen Westschweizer Kantonen. So wird ein 28-jähriger Mann beschrieben, der plötzlich wieder bei seinen Eltern in Moutier eingezogen sei, obschon er nach wie vor eine Arbeitsstelle in einem anderen Kanton habe und somit einen viel längeren Arbeitsweg zu bewältigen habe. Offenbar sollen auch Arbeitslose und Rentner nach Moutier gezogen sein.

Die Angelegenheit ist brisant. Bei der ersten Abstimmung im Juni 2017 hatten sich die Stimmberechtigten für einen Wechsel zum Kanton Jura entschieden. Den Ausschlag hatten 137 Stimmen gegeben. Die Abstimmung war in der Folge als ungültig erklärt worden, weil es Unregelmässigkeiten gegeben hatte. Im Raum war der Vorwurf des Abstimmungstourismus.

Bereits im vergangenen September hatte der Kanton Bern das Stimmregister von Moutier kontrolliert und insgesamt 151 Fälle bezeichnet, wo sie Klärungsbedarf ortete. Damals versicherten die Stadtbehörden, es sei alles in Ordnung, es gebe keinen Abstimmungstourismus. Ob das nun vom «Blick» publik gemachte Schreiben des Kantons Bern mit jenen Fällen in einem Zusammenhang steht, ist unklar. Jedenfalls liess der Kanton Bern schon damals wissen, er wolle nun die Erklärungen der Stadtbehörden von Moutier analysieren. Und ebenfalls schon damals war die Rede von «Beobachtungen über die steigende Zahl von Neuzuzügern». Dabei soll es sich insbesondere um Personen gehandelt haben, die anscheinend arbeitslos oder sozialhilfeabhängig seien. Die Staatskanzlei des Kantons Bern äusserte seinerzeit die Befürchtung, solche Personen könnten manchmal Druck- oder Beeinflussungsversuchen ausgesetzt sein.

Morgen Sonntag steht die zweite Abstimmung bevor. Die Stimmung ist angespannt.