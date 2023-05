«Apropos» – der tägliche Podcast – Bringt Coop die Bio-Knospe in einen Clinch? Bio war in der Schweiz noch nie so beliebt wie im letzten Jahr. Der Erfolg habe seine Kehrseite, sagen Kritiker: Die ursprünglichen Ideale wichen zunehmend den Wünschen der Detailhändler. Stimmt das? Mirja Gabathuler als Host Edith Hollenstein als Gast

Wenn bei Coop oder Migros Produkte mit der Bio-Knospe Absatz finden, dann profitiert auch der Verband Bio Suisse davon. Der Zusammenschluss der Schweizer Biobäuerinnen und -bauern verdient vor allem an den Lizenzen, welche die Grossverteiler für das Nutzen der Knospe bezahlen. Heute gleicht Bio Suisse in seinen Dimensionen und seinem Umsatz einem KMU.

Trotz leichtem Rückgang nach der Pandemie: Bio-Lebensmittel waren in der Schweiz noch nie so beliebt wie in den letzten Jahren. Dieser Erfolg habe auch Kehrseiten, sagen Kritiker. Bio Suisse sei unter der Kontrolle der Detailhändler, vor allem von Coop. Um den Wünschen der Grossverteiler gerecht zu werden, würden Regeln für die biologische Landwirtschaft gelockert, sagen ehemalige Verbandsmitglieder, und die Idee hinter Bio werde mehr und mehr zweitrangig.

Ist die Kritik berechtigt? Und wie stark ist Bio Suisse wirklich im Clinch zwischen wirtschaftlichen Interessen und Bio-Idealen? Darüber spricht in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» Wirtschaftsredaktorin Edith Hollenstein. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.







Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Detailhandel/Konsum, Tech-Firmen und die Kreativwirtschaft. Mehr Infos

