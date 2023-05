Brienzerinnen und Brienzer nehmen Abschied vom Bergdorf

Kurz vor dem Ende der Evakuierung in Brienz haben sich die Einwohnerinnen und Einwohner von ihrem Dorf verabschiedet. «Ich wollte noch einmal hochkommen und Abschied nehmen von meinem Elternhaus. Wir wissen ja nicht, ob es unser Brienz in 14 Tagen noch gibt», sagte Anna Bergamin am Mittwoch im Gespräch mit einer Videojournalistin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Brienzerin wuchs im Bergdorf auf, wohnt jedoch mittlerweile im Tal. Der Abschied falle ihr sehr schwer, erklärte sie mit Tränen in den Augen. Lange habe sie nicht daran geglaubt, dass man das Dorf wirklich evakuieren muss. (SDA)

«Ich wollte nochmals nach Brienz kommen, um Abschied zu nehmen»: Anna Bergamin kämpft bei ihrem vorerst letzten Besuch im Dorf mit den Tränen. Video: Tamedia

Lesen Sie zur Evakuierung von Brienz auch: Dann flüstert der Einheimische: «Madonna!»