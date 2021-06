Niederknien oder nicht?

Offen ist noch die Frage, ob die Italiener vor dem Anpfiff den Kniefall als Zeichen gegen Rassismus machen. Im Gruppenspiel gegen Wales taten dies nur fünf Spieler, die anderen blieben stehen, was in der Heimat Kritik hervorrief. Abwehrchef Bonucci kündigte an: «Es sieht so aus, dass alle es tun wollen. Wir wissen, dass wir das Signal setzen wollen. Aber weder Österreich noch wir haben uns bisher entschieden, ob wir den Kniefall machen.»

Wir schauen also genau hin.