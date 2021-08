Vor dem Schwägalp-Schwinget – Bricht Christian Stucki alle Rekorde? Der Sieg auf der Schwägalp ist einer von nur zwei bedeutenden Titeln, die dem Schwingerkönig fehlen. Er ist schon 36, aber stark wie selten zuvor. Und hungrig wie nie. Philipp Rindlisbacher

Fokussiert und angriffig: Christian Stucki hat auch mit 36 Jahren Grosses vor. Foto: Freshfocus

Letzten Sonntag war es wieder einmal so weit. Christian Stucki, dieser Hüne mit Armen wie Baumstämmen, lag am Boden. Viele der 9000 Zuschauer am Berner Kantonalschwingfest in Aarberg trauten ihren Augen nicht. Ein Experte auf der Medientribüne meinte: «Schnee bis in die Niederungen wäre wohl wahrscheinlicher gewesen, als dass dieses Szenario eintrifft.»

Stucki wurde von Severin Schwander gebodigt, einem weitgehend unbekannten Berner. Ein wenig erschrocken ist er schon, er meint aber: «Das kann auch mir passieren. Ich machte einen blöden Fehler – die Welt ist wegen so etwas noch nie untergegangen.» Der Schwingerkönig sagt es mit seinem Schalk und der ihm eigenen Gelassenheit. Und doch wird im Gespräch deutlich: Die Niederlage fuchst ihn. Weil er einen Wandel vollzogen hat in den letzten Jahren. Fokussierter geworden ist. Ambitionierter vor allem.