Überraschende Verlegung – Brian darf die Einzelhaft verlassen Nach dem klaren Rüffel vom Bundesgericht handelt der Kanton: Der 26-Jährige wird in ein Zürcher Untersuchungsgefängnis verlegt. Liliane Minor

Brian bei einem Gerichtstermin im Oktober dieses Jahres. Illustration: Robert Honegger

Das ging schnell: Nach rund dreieinhalb Jahren Einzelhaft in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies, teils in einer eigens für ihn erbauten Hochsicherheitszelle, wird der 26-jährige Brian verlegt. In den nächsten Tagen soll er in ein Zürcher Untersuchungsgefängnis verlegt werden. Dort soll er ins normale Haftregime integriert werden und Kontakte zu Mithäftlingen pflegen können. Das teilte die Justizdirektion mit.

Die Verlegung kommt insofern überraschend, als die Gefängnisleitung und der Kanton bisher immer argumentiert hatten, es gebe keine Alternative zur rigiden Einzelhaft. Brian sei zu gefährlich, zu unberechenbar. Seine Einzelzelle wurde aus diesem Grund so gestaltet, dass er möglichst wenig direkten Kontakt mit Aufsehern hat. Und der zuständige Staatsanwalt will den jungen Mann verwahrt sehen.