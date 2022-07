Brand in Riggisberg – Brennende Raucherware führt zu Feuer Ende März haben in Riggisberg mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nun ist klar, das Fahrlässigkeit zum Brand führte.

Beim Brand in Riggisberg standen rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz (Symbolbild). Foto: Raphael Moser

Die Ursache des Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Riggisberg ist geklärt. Fahrlässigkeit im Umgang mit Raucherwaren führten zum Brand vom 21. März, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag nach Abschluss ihrer Ermittlungen bekanntgab.

Zwei Wohnungen brannten komplett aus, eine dritte wurde stark beschädigt. Eine Person hatte sich bei der Flucht aus einer Wohnung leicht verletzt. Gemäss aktuellen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken.

SDA/flo

