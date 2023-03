Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Ab 65 Jahren steigt das Risiko, beim Autofahren einen Unfall zu verursachen, steil an. Ab 75 müssen Autolenkerinnen und -lenker daher alle zwei Jahre ihre Fahrtauglichkeit beim Arzt checken. Manchmal schickt sie dieser zu einer Beurteilung beim Fahrlehrer. So wie Rosmarie Bigler (75). Mit Fahrlehrer Mario Koch übt sie Anfahren, Spurwechsel oder die Vollbremse.

Reporterin und Blattmacherin Angela Barandun hat sich in dieser Fahrstunde auf die Rückbank gesetzt. Was braucht es, damit eine ältere Person noch fahrtauglich ist? Kann das ein solcher Test wirklich zeigen? Und würde sie nach der Fahrt nochmals zu Frau Bigler ins Auto steigen? Darüber spricht Angela Barandun in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

Angela Barandun ist seit 2016 Nachrichtenchefin und Autorin. Davor arbeitete sie als Wirtschaftsredaktorin und leitete später das Wirtschaftsressort. Sie schreibt über Themen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mehr Infos @abarandun Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

