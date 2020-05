Jahresabschluss – Bremgarten im Plus Die Berner Agglomerationsgemeinde schliesst das Jahr 2019 mit einem Überschuss von 92’300 Franken ab.

Die Finanzen der Berner Agglomerationsgemeinde Bremgarten sind intakt. Foto: Franziska Rothenbühler

Bremgarten schliesst das letzte Jahr mit einem Plus von 92’300 Franken ab, und das, obwohl ein Minus von rund 70’000 Franken budgetiert war, und obwohl die Zahl der steuerpflichtigen Personen abgenommen hat, wie der Gemeinderat in seiner Mitteilung schreibt.

Dass die Gemeinde trotzdem mit einem Gewinn abschliesse, liege am «haushälterischen Umgang mit Steuermitteln», vor allem in der Schule. Zudem musste die Gemeinde weniger als budgetiert in den kantonalen Lastenausgleich (Filag) zahlen, und sie erzielte beim Verkauf eines Stückes Land einen höheren Buchgewinn als erhofft.

Insgesamt hat Bremgarten letztes Jahr 17,04 Millionen Franken ausgegeben und 17,13 Millionen Franken eingenommen. Die Schulden der Gemeinde betragen unverändert 14,1 Millionen Franken. Als Polster hat sie ein Eigenkapital von 4,5 Millionen Franken. (nj)

( nj )