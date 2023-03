Hausbesitzende in Saanen – Breitseite gegen den abwesenden Kanton Voller Saal und Emotionen, die sich vor allem gegen die Steuerverwaltung richteten. Der Infoabend zur Neubewertung der Liegenschaften zeigte: Es ist schwierig, sich erfolgreich zu wehren. Svend Peternell

Voller Landhaussaal in Saanen: Rund 250 Betroffene und Interessierte liessen sich über die amtliche Bewertung informieren. Foto: Svend Peternell

«Die Steuerverwaltung braucht das Saanenland als Milchkuh und die Liegenschaftsbesitzer als Goldesel.» Der Kanton musste am Montagabend viel Kritik einstecken. Und dass mehr als nur irgendetwas im Argen liegt, manifestierte sich schon in den Minuten, bevor der eingangs zitierte Hans Schär, Grossrat aus Schönried, den Infoanlass eröffnen konnte. Im Saaner Landhaussaal standen eindeutig zu wenig Stühle. Sogar die Zwischenwand musste weggeschoben werden, um den Strom an Betroffenen und Interessierten aufnehmen zu können. Gegen 250 sollten es letztlich sein.