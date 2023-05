Abstimmung in Bern – Breites Komitee wirbt für Viererfeld-Überbauung Am 18. Juni stimmt die Stadtberner Bevölkerung über Baurechte auf dem Viererfeld ab. Für ein Ja weibeln etwa Linke und Gewerkschaften.

Am 18. Juni entscheidet die Berner Stimmbevölkerung über die Abgabe von zwei Landflächen im Baurecht auf dem Viererfeld und dem Mittelfeld. (Archivbild) Foto: Adrian Moser

Ein breit abgestütztes Komitee von linken Parteien bis in die Mitte, Gewerkschaften und Verbände setzen sich für zwei Ja für die Überbauung auf dem Berner Viererfeld und dem Mittelfeld ein. Am 18. Juni stimmt die Stadtberner Stimmbevölkerung über die Abgabe von zwei Landflächen im Baurecht ab.

Wie das überparteiliche Komitee am Mittwoch mitteilte, könne mit zwei Ja das neue Quartier realisiert und dabei auf nachhaltige Weise bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Seit Jahren herrsche in der Stadt Bern Wohnungsnot, liess sich Meret Schindler, Co-Präsidentin der SP Stadt Bern, zitieren. Mit der Zustimmung könnten in der ersten Bauetappe 350 Wohnungen realisiert werden.

Die Stimmberechtigten stimmten im März den Infrastrukturkrediten für diese Überbauung bereits zu. Mit der Abstimmung am 18. Juni steht die dritte Abstimmung zum Viererfeld/Mittelfeld an. Gemäss Communiqué kann mit einer erneuten Zustimmung der Stimmbevölkerung das neue Stadtquartier realisiert werden.

Das geplante Quartier sei klimafreundlich und familienfreundlich. «Dank verdichteter und ressourcenschonender Bauweise, begrünter Dächer, Solaranlagen und Fernwärme soll die Vision einer 2000-Watt-Gesellschaft gelebt werden», sagte Tanja Miljanović, Co-Präsidentin der GFL Stadt Bern, gemäss Communiqué.

Zwei Fragen in einer Vorlage

Die Stimmbevölkerung muss über die Abgabe von Landflächen an die Hauptstadtgenossenschaft einerseits und an die Mobiliar andererseits entscheiden. Die Abgaben kommen zwar im gleichen Geschäft an die Urne, aber es wird einzeln darüber abgestimmt.

SDA/flo

