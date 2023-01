Zwang zu Videoüberwachung – Breiter Widerstand gegen die «Lex Reitschule» Der Kanton Bern will Gemeinden zwingen können, Hotspots mit Kameras zu überwachen. Das ist umstritten und könnte ein Fall für die Gerichte werden. Michael Bucher

Machen Kameras gefährliche Orte sicherer? Diese Frage geht bei der Auseinandersetzung über die vom Kanton verordnete Videoüberwachung etwas unter. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Erhält die Kantonspolizei Bern mehr Kompetenzen, beschränkt sich der Widerstand in der Regel auf die linken Parteien. In der Vernehmlassung zum teilrevidierten Polizeigesetz, die am 6. Januar endete, reicht die Kritik jedoch weit in die Mitte hinein. Selbst die SVP muckt auf.