Wochenende – Brave Berner, wenig Bussen An die Aare, auf den Gurten, in den Wald – die warmen Temperaturen haben die Menschen nach draussen gelockt. Laut Polizei wurden die Abstandsregeln eingehalten. Ein Problem bleibt der knappe Platz an der Aare beim Marzili. Mathias Streit

Am Aareufer wurde es teilweise sehr eng – Gemeinderat Reto Nause prüft nun eine Sperrung. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Nervosität der Behörden war gross. Würden sich die Menschen an diesem warmen Wochenende an die Corona-Regeln halten? Wenn nicht, so die Befürchtung, könnte der Bundesrat mit Blick auf das kommende Osterwochenende gar eine Ausgangssperre beschliessen.