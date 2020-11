Nach Auslagerung ins Appenzell – Brauerei Egger beklagt «Häme, Beleidigungen, Rufmorde» Die halbe Belegschaft der Worber Brauerei verliert wegen der Restrukturierung ihre Stelle. Die Besitzerfamilie Egger ist wegen des Entscheids in die Kritik geraten. Adrian Hopf-Sulc

Marcel und Michael Egger wollen ihre Brauerei mit der Auslagerung von Abfüllung und Logistik retten. Foto: Nicole Philipp

Seit dem 1. Oktober fliessen die Biere der Brauerei Egger mit einem Umweg in die Berner Kehlen. Gebraut wird immer noch am über 150-jährigen Standort im Zentrum von Worb. Doch von dort holen nun Tanklastwagen der Brauerei Locher das Bier ab und fahren es an den Firmensitz in Appenzell. Dort wird es in Flaschen, Dosen und Fässer abgefüllt – und wieder in die Region Bern geliefert.

Geschäftsführer Marcel Egger begründete diesen Schritt damit, dass das Familienunternehmen nicht die Mittel für nötige Investitionen habe. Für das Personal der Brauerei hat der Entscheid Folgen: Von 36 Stellen wurden 17 gestrichen.