Digitalisierung im Asylbereich – Braucht es so viele Websites für Geflüchtete? Der Kanton Bern, Caritas und andere haben Internetplattformen aufgezogen, die Asylsuchende im Alltag unterstützen sollen. Lohnen sich die Investitionen? Sabin Gfeller

Es gibt verschiedene Internetplattformen, die alle Ähnliches anbieten. Und es gibt Fussballtrainings, die Leute zusammenbringen. Fotos: Raphael Moser

Es ist bitterkalt. Hängt man zu lange am Smartphone, werden die Finger klamm. Besser, man bewegt sich. Und das tut die Männergruppe, die sich an diesem Abend zum wöchentlichen Fussballtraining auf dem Sportplatz Bodenweid in Bümpliz getroffen hat. Organisiert wird das Training vom Verein Mazay, der auf freiwilliger Basis Geflüchtete in Bern unterstützt.