Kinder sollen raus in die Natur. Aber wie und womit, wenn sie lieber bespasst werden? Die Biologin und Naturvermittlerin Bärbel Oftring sagt, was funktioniert.

Becherlupe, Pinzette oder Fangnetz: Forscherutensilien für Kinder sind in den Läden derzeit hoch im Kurs. Braucht es dies wirklich, um den Kindern die Natur näher zu bringen?

Am wichtigsten sind nicht die Utensilien, sondern Zeit, sich auf die Natur einzulassen. In Ruhe mal an einem Bach, im Wald oder auf einer Wiese verweilen und schauen, was man entdeckt. Viele Tierfilme suggerieren, dass in der Natur sofort etwas passiert. Es braucht aber meistens eine Weile, bis man ein Tier sieht. Weil Natur immer auch Veränderung bedeutet, empfehle ich, dass man mit Kindern immer wieder an die gleichen Orte geht. Da entdecken sie vielleicht, dass da, wo im Frühling noch nichts war, auf einmal Mädesüss wächst und wie beliebt dessen Blüten bei verschiedenen Fliegen sind.