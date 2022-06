Glosse über Weltraumtourismus – Braucht es bald Verkehrspolizisten im Weltall? Die Kolumnistin hofft, dass im Weltraum demnächst die ersten Lachshäppchen serviert werden – aber bloss nicht für sie selbst. Xymna Engel

Die Voyager Station soll dereinst grosse Villen, einen Konzertsaal und sogar einen Basketballplatz beherbergen. Foto: Orbital Assembly

Sogar der Nachwuchs wird schon auf die grosse Reise eingeschworen. Im Onlineshop des amerikanischen Raumfahrtunternehmens Orbital Assembly gibt es derzeit für 18 Dollar einen schwarzen Baby-Body im Angebot mit der Aufschrift: «Future Astronaut on Voyager Station». Ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen die angehenden Raumfahrer bei der Verwirklichung ihrer Mission dann aber schon: Etwa fünf Millionen Dollar soll ein dreitägiger Aufenthalt im Voyager Station Hotel dereinst kosten. Schliesslich handelt es sich hier nicht um einen neuen Themenpark in Disneyland, sondern um das erste Hotel, welches tatsächlich um die Erde kreist.