Wünsche aus der Leserschaft – Braucht Bern mehr Attraktionen? Mehr Bewegung, mehr Begegnung, mehr Bienen: Bernerinnen und Berner haben klare Vorstellungen, was ihre Stadt noch interessanter machen würde. Simone Klemenz Brigitte Walser

Leserwunsch: Eine grosse Parkanlage als Naschgarten in Bern. Collage: René Wüthrich

Ein Jahreswechsel ist ein Neuanfang. Und ein Neuanfang bietet Raum für Fragen: Sind wir eigentlich zufrieden mit dem, was ist? Mit der Stadt, in der wir leben? Die Stadt Bern hat bei ihren Einwohnerinnen und Einwohnern einen guten Stand. Eine Bevölkerungsumfrage aus dem Jahr 2019 zeigte: 97 Prozent leben gern in Bern. Dennoch wollten wir von unserer Leserschaft wissen, was die Bundesstadt braucht, um sich künftig in einen noch interessanteren Ort zu verwandeln. Denn der Blick über die Kantons- oder gar Landesgrenzen zeigt: An futuristischen und spektakulären Projekten mangelt es derzeit nicht in den Städten dieser Welt.