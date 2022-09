Uniform nicht toleriert – Brasserie Lorraine will fünf Soldaten nicht bedienen Vor ein paar Wochen hat die Brasserie Lorraine Angehörigen der Schweizer Armee den Service verweigert.

Das Gärtli der Brasserie Lorraine: Man habe hier niemanden gestört, sagt einer der Soldaten. Foto: Beat Mathys

In der Brasserie Lorraine gibts kein Bier für Menschen in Uniform. Wie «20min.ch» berichtet, waren vor einigen Wochen fünf Angehörige der Schweizer Armee in der Lorraine unterwegs. Als sie sich in den gut gefüllten Garten setzten, wies ein Mitarbeiter sie darauf hin, dass er sie in Uniform nicht bedienen werde. Sie sollten sich doch bitte etwas drüberziehen, dann sei alles in Ordnung. Dafür habe er ihnen Ersatzkleider angeboten – ein T-Shirt der GSoA (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee).

Weil es Angehörigen der Schweizer Armee aber nicht erlaubt ist, die Uniform abzulegen, verliess die Gruppe das Lokal nach etwa zehn Minuten durstig wieder.

Auf ihrer Website listet die Brass ihre Grundsätzen auf: «Alle die respektvoll miteinander umgehen», fänden hier Platz, heisst es. Aber auch: «Rassismus, Sexismus und Uniformen sind unerwünscht.» Das werde bereits seit 40 Jahren so gehandhabt, schreibt die Brass gegenüber «20 Minuten». Und zwar «aus einer antimilitaristischen und pazifistischen Tradition heraus».

Einer der Soldaten sagt zu «20 Minuten», er fände dies «völlig absurd». Die Gruppe habe niemanden gestört, sei nicht einmal beachtet worden. «Sie geben sich da sozial und integrativ, aber es ist doch auch nicht sozial, uns für unsere Uniformen hinauszuwerfen, für die wir nichts können.»

Die Brasserie Lorraine hat im Sommer mit dem Konzertabbruch einer weissen Reggae-Band schweizweit für Aufregung gesorgt. Der Vorfall zog eine breite Diskussion über kulturelle Aneignung nach sich.

ske

