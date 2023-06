Feuer in Oberdiessbach – Brandstiftung nicht ausgeschlossen Im Februar brannte in Oberdiessbach eine Wohnung über einer Motorradwerkstatt. Das Feuer ist auf menschliches Versagen zurückzuführen.

Ob der Brand im Februar gelegt wurde, lässt sich nicht mehr klären. (Symbolbild) Bild: Enzo Lopardo

Am 17. Februar dieses Jahres war in einem unbewohnten Haus in Oberdiessbach, in dem sich eine Motorradwerkstatt befand, ein Brand ausgebrochen. Die polizeilichen Ermittlungen sind nun abgeschlossen.

Sie haben ergeben, dass das Feuer in einer leerstehenden Wohnung oberhalb der Werkstatt ausgebrochen war. Ein menschliches Verschulden steht im Vordergrund, wie die Polizei nun mitteilt. Ob dem Brand eine Fahrlässigkeit oder eine vorsätzliche Handlung zugrunde liegt, konnte nicht abschliessend geklärt werden.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Franken.

SDA/flo

