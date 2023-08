Koranverbrennungen in Schweden – Brandstifter von rechts und ganz rechts Die Koranverbrennungen in Stockholm bringen grosse Teile der muslimischen Welt gegen Schweden auf. Verantwortlich für die islamfeindlichen Aktionen sind zwei Männer. Alex Rühle aus Stockholm

Provokateur mit zweifelhaftem Lebenslauf: Salwan Momika in Stockholm. Foto: Oscar Olsson AFP

Wenn dieser ganze Provokationszirkus irgendwann ein Ende hat, sollte man vielleicht eine diskrete Statue für den Syrer errichten, der Mitte Juli angekündigt hat, eine Thora und eine Bibel vor der israelischen Botschaft in Stockholm zu verbrennen. Am Samstag, dem Tag der vermeintlichen Verbrennung, stand der kleine Mann inmitten eines Pulks von Journalisten, Polizisten und Schaulustigen und sagte, er habe nie vorgehabt, ein heiliges Buch anzuzünden, er wolle nur entschieden dagegen protestieren. Dann schritt er davon, zurück in die Anonymität.