Mobilfunkmasten in der Region Thun – Brandattacken auf 5G-Antennen häufen sich Drei Mobilfunkanlagen in der Region Thun sind in den letzten Wochen bei Brandattacken beschädigt worden. Die Polizei untersucht einen Zusammenhang der Vorfälle – und hat einen möglichen Verdächtigen gefasst. Jael Amina Kaufmann

Ob die zwei Brandanschläge der letzten Wochen mit der Attacke auf diese Mobilfunkantenne in Kiesen zusammenhängen, ist laut Berner Kantonspolizei noch unklar. Foto: Marco Zysset

Seit Ende Februar häufen sich Meldungen von Brandspuren an Mobilfunkanlagen in der Region Thun. Der letzte Fall, welcher der Polizei am Montag gemeldet wurde, betrifft eine Antenne an der Seestrasse. Es müsse «von einer Vorsatzhandlung ausgegangen werden» sagt Christoph Gnägi, Mediensprecher der Berner Kantonspolizei, auf Anfrage. Die Ermittlungen seien im Gang, im Fokus stehe dabei auch, ob es einen Zusammenhang mit zwei anderen Vorfällen aus diesem Jahr gebe.

Bereits Ende Februar hatten Unbekannte in Kiesen nahe der Gemeindegrenze zu Uttigen eine 5G-Antenne in Brand gesetzt. Und am Wochenende brach im Strättligwald bei einer Sunrise-Mobilfunkanlage ein Feuer aus. Zwischen den Vorfällen gibt es laut Gnägi Parallelen, etwa die örtliche und zeitliche Nähe. Doch daraus lasse sich «noch nicht mit Sicherheit auf einen Zusammenhang schliessen», auch sein unklar, «ob in allen Fällen dieselbe Täterschaft am Werk war».