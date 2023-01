Mehrere Wohnungen zerstört – Brand zerstört ehemaliges Bauernhaus in Albligen Nachdem in Albligen in der Gemeinde Schwarzenburg ein Haus gebrannt hat, müssen mehrere Personen temporär untergergebracht werden.

Bei einem Brand in Albligen (Gemeinde Schwarzenburg) ist am Freitag ein ehemaliges Bauernhaus niedergebrannt. (Symbolbild) Foto: Martial Trezzini

Am Freitagmittag ist in Albligen in einem ehemaligen Bauernhaus mit mehreren Wohnungen ein Brand ausgebrochen. Verletzte wurde niemand. Das Haus wurde beim Brand komplett zerstört.

Der Brand an der Götschmannsriedstrasse in Albligen (Gemeinde Schwarzenburg) wurde der Kantonspolizei Bern am Freitag kurz nach 12.00 Uhr gemeldet, wie diese mitteilte.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstock des Gebäudes bereits in Vollbrand. Neun Personen, die sich beim Ausbruch des Brands in den Wohnungen und im gegenüberliegenden Haus aufhielten, konnten sich selbständig ins Freie begeben. Für die Bewohnenden des abgebrannten Hauses konnte eine andere Unterbringungsmöglichkeit organisiert werden.

Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens auf.

SDA/zec

