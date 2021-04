Unangenehme Gerüche – Brand in der Kehricht­verbrennungs­anlage Forsthaus Am Donnerstagabend brach in der Energiezentrale Forsthaus am Stadtrand von Bern ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte standen die ganze Nacht über im Einsatz.

Hellgrauer Rauch drang aus dem Gebäude. Foto: zvg

Dicker Rauch stieg am Donnerstagabend aus der Kehrichtverbrennungsanlage nahe des Bremgartenfriedhofs auf. Der Grund: Im Bunker der Energiezentrale Forsthaus war kurz nach 19 Uhr ein Feuer ausgebrochen, wie Schutz und Rettung Bern auf Anfrage mitteilt. Die Löscharbeiten dauerten bis am Freitagmorgen um etwa 8 Uhr an.

Aufwendige Löscharbeiten

Verletzt wurde nach aktuellen Kenntnisstand niemand. «Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung», sagt Thomas Roder von Schutz und Rettung Bern. Der aufsteigende Rauch habe zwar unangenehme Gerüche verbreitet, sei aber keineswegs gefährlich gewesen. Ausgebrochen ist der Brand in den Tiefen eines mit Sperrmüll gefüllten Bunkers, was die Löscharbeiten verkompliziert hat. «Die Einsatzkräfte mussten den Müll abtragen, um an die Brandnester zukommen», erklärt Roder. Daher hätten die Löscharbeiten die Nacht über angedauert. «Die Einsatzkräfte standen jeweils zu viert im Einsatz und haben sich immer wieder abgelöst.»

Diese Fahrzeuge standen über Nacht im Einsatz. Foto: zvg

Die Brandursache sei indes noch unklar. Es handle sich nicht um den ersten Brand dieser Art im Forsthaus. Warum die Brände ausbrechen, sei jeweils schwer zu eruieren, so Roder. So könne beispielsweise durch den Kompostierungsprozess Wärme entstehen.

sik

