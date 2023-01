Trauriger Jahresbeginn – Brand in Wasen fordert ein Todesopfer In der Nacht auf Silvester brannte in Wasen ein Haus nieder. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie ist unterdessen verstorben. Cornelia Leuenberger , Marcel Bieri (Fotos)

Die Flammen haben nichts als Schutt und Asche übrig gelassen. Fotos: Marcel Bieri

«Es ist wirklich ein tragischer Fall.» Fritz Kohler, bis Ende 2022 Gemeindepräsident von Sumiswald, sagt es mit belegter Stimme. Der Brand, der in der Nacht auf Silvester in einem Bauernhaus in Wasen ausgebrochen war, hat das schlimmstmögliche Ende genommen: Eine schwer verletzte 72-jährige Frau ist am Samstagabend verstorben.