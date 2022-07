Feuer in Tavannes – Brand in Entsorgungsstelle geht glimpflich aus In Tavannes hat am Dienstag die Entsorgungsstelle gebrannt. Verletzt wurde niemand, ein Ausbreiten des Feuers konnte verhindert werden.

Die Feuerwehr löscht den Brand in einer Entsorgungsstelle in Tavannes. Foto: pd/Kapo Bern

Am Dienstagabend ist es in Tavannes zu einem Brand in einer Halle der Entsorgungsstelle gekommen. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Gebäude sei dabei stark beschädigt worden, das Dach sei teilweise eingestürzt. Der Rauch sei weitherum sichtbar gewesen.

Verhindern konnte die Feuerwehr, dass das Feuer auf die benachbarten Büros und den nahen Wald übergreifen konnte. Zur Zeit des Brandes war niemand vor Ort. Entsprechend gab es auch keine Verletzten. Erschwert wurde die Löschung durch den mangelnden Wasserdruck in den Leitungen. So musste auf die Reserven den umliegenden Bauernhöfen zurückgegriffen werden.

An den Löscharbeiten seien etwa 50 Feuerwehrleute der Korps von La Birse, Tramelan, Val d’Or, Moron und der Berufsfeuerwehr Biel hätten sich an den Löscharbeiten beteiligt gewesen.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

zec

