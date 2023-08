Brand in Emmentaler Sägerei – Mitarbeiter missachten Weisung – und verhindern Grossbrand Nach einem Feuer steht die Sägerei De Ligno in Zollbrück derzeit still. Das Gebäude konnte gerettet werden. Johannes Reichen Christian Pfander

Diese Säge (hier im Mai 2023) geriet am Mittwoch in Brand – kann sie repariert werden? Foto: Christian Pfander

Nomen est omen – unglücklicherweise. Die Grosssägerei in Zollbrück, die seit ein paar Jahren unter dem Namen De Ligno firmiert, hiess einst Brand. Am Mittwoch kurz vor dem Mittag kam es da tatsächlich zu einem Brand. Die Grosssäge hatte Feuer gefangen.

«Zum Glück», sagt Firmenchefin Monika Walser, «haben die Mitarbeiter unsere Weisung nicht befolgt.» Die lautet, dass Personen im Brandfall das Gebäude sofort verlassen müssen. Stattdessen aber blieben sie im Gebäude, bis ein Angestellter den Brand mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen konnte. Ansonsten wäre das Gebäude in Brand geraten – mit mutmasslich verheerenden Folgen. «Wir sind extrem dankbar dafür», sagt Walser.

Aber auch so ist der Schaden beträchtlich, die Kantonspolizei meldete einen hohen Sachschaden. Die Säge wurde beschädigt und kann derzeit nicht benützt werden – der gesamte Betrieb in Zollbrück steht still. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandursache ist bereits geklärt: Ein technischer Defekt an der Säge löste einen Funkenwurf aus, der schliesslich zum Brand führte.

Nach Röthenbach gezügelt

De Ligno ist auf fünf Standorte verteilt, vier davon befinden sich in Emmental. «Wir weichen derzeit auf Röthenbach aus», sagt Walser. Dort betreibt die Firma ebenfalls ein Sägewerk. Die Gemeinde Röthenbach habe sehr gut reagiert, die Betriebszeiten konnten ausgedehnt werden, sodass in mehreren Schichten von 6 bis 23 Uhr gearbeitet werden kann.

Hätte das Gebäude (hier im Mai 2023) Feuer gefangen, wären die Folgen noch gravierender gewesen. Foto: Christian Pfander

Ob die beschädigte Säge wieder in Betrieb genommen werden kann, ist unsicher. «Wir versuchen sie zu reparieren», sagt Walser. Ob das gelinge, sei aber nicht sicher. Auch in Zollbrück sei die Firma auf den Goodwill der Gemeinde und der Bevölkerung angewiesen.

Millionen für neue Säge

Die Tage der über 40 Jahre alten Säge sind aber ohnehin gezählt. Denn im Jahr 2025 will De Ligno eine neue Maschine in Betrieb nehmen – eine «hochmoderne Blockbandsäge», wie das Unternehmen im Frühling bekannt gab. Fünf Millionen Franken will sie dafür investieren. Auf diese Pläne habe der Brand keine Auswirkungen. Der Baubewilligungsprozess steht aber noch bevor. Mit der neuen Säge soll die Produktion automatischer und damit sicherer ablaufen. Die Kapazität soll um 30 Prozent erhöht werden.

Im Zollbrücker Sägewerk werden insbesondere Weisstannen verarbeitet. Während die meisten anderen Werke Stämme mit einem Durchmesser bis etwa 40 Zentimeter schlucken, können hier auch dickere Stämme verarbeitet werden. Ein wichtiges Abnehmerland für die Firma ist Japan, wohin De Ligno einerseits Sushibrettchen liefert und andererseits Stecken, die auf Gräber gesteckt werden. Weisstannen eignen sich dafür besonders gut, kommen in Japan aber nicht vor.

