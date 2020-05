Brand im Oberaargau – Brand griff von Schuppen auf Wohnhaus über Bei einem Brand im oberaargauischen Walliswil entstand Sachschaden.

Der Dachstock steht in Flammen Police Bern

In Walliswil bei Wangen ist am späten Dienstagabend eine Liegenschaft mit Schuppen und Wohnhaus in Brand geraten. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Dieses ist bis auf weiteres unbewohnbar.

Die Meldung zum Brand in einem Schopf ging um 23.15 Uhr bei der Kantonspolizei ein, wie diese am Mittwoch mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, hatte die Flammen aus dem in Vollbrand stehenden Schuppen auf den Dachstock des Wohnhauses übergegriffen.

Die Feuerwehren Wangen und Buchsi-Oenz konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, hiess es weiter. Alle Hausbewohner gelangten selber ins Freie und wurden durch Ambulanzteams kontrolliert. Die Liegenschaft ist auf weitere nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde habe individuelle Lösungen für die Betroffenen organisiert. Zur Brandursache wurden Ermittlungen aufgenommen.

( SDA )