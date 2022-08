Neuhausen SH – Brand auf Zirkusgelände – «Gasflaschen sind explodiert» In Neuhausen SH ist auf einem Zirkuswagenpark ein Brand ausgebrochen. Einige Künstler und Künstlerinnen des Varieté-Theaters haben ihr ganzes Hab und Gut verloren.

Das Zirkuszelt und mehrere Wohnwagen werden beim Brand vollständig zerstört. (4. August 2022) Schaffhauser Polizei

Bei einem Brand auf einem Zirkusgelände in Neuhausen am Rheinfall sind am Donnerstagabend das Zirkuszelt und mehrere Wohnwagen zerstört worden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Der Brand brach in einem Wohnwagen auf dem Zirkusgelände im Langriet-Quartier in Neuhausen am Rheinfall aus und griff auf mehrere andere Wohnwagen, das Zirkuszelt, die Fassade des örtlichen Fussballclubs und angrenzende Grünflächen über.

«Das Feuer brach plötzlich aus»

Betroffen war der Wagenplatz des Varieté-Theaters «Clowns und Kalorien», wie Besitzerin Marion Gasser gegenüber «20 Minuten» bestätigte. «Das Feuer brach plötzlich aus, es explodierten Gasflaschen», sagte Gasser. Einige Künstler und Künstlerinnen verloren ihr ganzes Hab und Gut sowie ihr Zuhause.

Zum Zeitpunkt des Brandes fand in dem Zirkus keine Vorführung statt. Die Schaffhauser Polizei wurde kurz vor 20 Uhr alarmiert. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und ins Spital gebracht.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Spezialisten der Schaffhauser Polizei und das Forensische Institut Zürich untersuchen den Fall.

SDA/chk

