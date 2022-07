Tagestipp: Stradivari Quartett – Brahms und die Schweiz Das Stradivari Quartett widmet sich in diesem Jahr Johannes Brahms. Martin Burkhalter

Das Stradivari Quartett mit Maja Weber, Xiaoming Wang, Lech Antonio Uszynski und Maya Kadosh (v.l.) ist in der ganzen Schweiz unterwegs. Foto: zvg

Kammermusik für alle: Das verfolgen die Cellistin Maja Weber zusammen mit den übrigen Mitgliedern des Stradivari Quartett seit Jahren. Das Rezept ist schlicht und erfolgreich: Musizierende und ihre Zuhörerinnen und Zuhörer sollen nach den Konzerten in Kontakt kommen. In anschliessenden Gesprächen wird über Werk und Musik diskutiert. «Klangwellen» nennen sich diese Konzerte, die in fünf Regionen der Schweiz stattfinden und jeweils nur einem Komponisten gewidmet sind. In dieser Saison ist es Johannes Brahms. Der deutsche Komponist besuchte die Schweiz mehrmals und hielt sich abwechselnd in der Gegend des Thuner-, Vierwaldstätter- und Zürichsees auf. Die «Klangwelle» widmet sich der Beziehung zwischen Brahms und der Schweiz. (mbu)

