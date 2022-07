Tanning-Tipps für den Sommer – Bräunen ohne Reue Coco Chanel lancierte den braunen Teint als Schönheitsideal, es gilt noch heute. Doch wie kommt man am effektivsten – und vor allem am sichersten – zu gesunder Sommerbräune? Lisa Füllemann

Für den perfekt gebräunten Teint liegen Sonnenanbeterinnen stundenlang in der prallen Sonne. Foto: Getty Images

Porzellanhaft blasse Haut ist in Asien nach wie vor das Schönheitsideal schlechthin, doch in europäischen Ländern und auch hierzulande gilt die Devise: Je braun gebrannter, desto besser. Das zeigen die zurzeit wieder allgegenwärtigen Wettbewerbe in der Badi, bei denen verglichen wird, wer den sichtbarsten Bikiniabdruck oder die gebräuntesten Beine vorzeigen kann.